Victoria's Secret приостановила работу магазинов в России

Магазин Victoria's Secret в Москве. Фото: Getty Images/ Anadolu Agency / Contributor

Популярный бренд нижнего белья Victoria's Secret приостановил работу своих магазинов в России. Об этом говорится на официальном русскоязычном сайте компании.

По информации компании, сегодня , 9 марта, днем была приостановлена работа интернет магазина, а вечером - всех розничных магазинов Victoria’s Secret.

"Все заказы, оформленные до 9 марта 2022 (включительно) на сайте Victoria’s Secret будут доставлены. Мы сообщим вам о возобновлении работы интернет-магазина и всех розничных магазинов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что Ferrari и Lamborghini приостановили деловые отношения с Россией. Также выпуск пива под брендом Heineken приостановят в РФ. А компания Rolex прекратила экспорт часов в Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959937-victorias-secret-priostanovila-rabotu-magazinov-v-rossii/