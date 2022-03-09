Rolex прекратил экспорт часов в Россию

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Производитель часов Rolex остановил экспорт своих товаров в Россию, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Представитель швейцарского бренда рассказал, что в России часы Rolex реализуются независимыми и частными местными продавцами, последняя отгрузка товара для которых была осуществлена еще в феврале.

Ранее Coca-Cola, Pepsi и Starbucks сообщили о прекращении своей деятельности на территории России из-за военной ситуации в Украине.

Кроме того, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s временно закрыла все свои 850 ресторанов в России.

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken также приостановил экспорт пива в Россию, но заводы компании на территории страны продолжают работать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959798-rolex-prekratil-eksport-chasov-v-rossiyu/