Ferrari и Lamborghini приостановили деловые отношения с Россией

Иллюстративное фото: Pexels

На фоне российско-украинского конфликта итальянская компания Ferrari решила приостановить производство для российского рынка. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Учитывая текущую ситуацию, Ferrari приняла решение приостановить производство автомобилей для российского рынка до дальнейшего уведомления. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и всегда будем соблюдать все правила, положения и санкции", - сказано в сообщении.

Кроме того, они пожертвуют миллион евро в поддержку украинского народа.

Также приостанавливает деловые отношения с Россией Lamborghini.

"Lamborghini надеется на скорое окончание боевых действий и возвращение к дипломатии", - говорится в сообщении на официальном сайте компании.

В свете нового закона об уголовной ответственности за фейки в России издательский дом Condé Nast решил приостановить деятельность в стране. Соответствующее заявление на сайте оставил глава дома Роджер Линч.

"Недавно российское правительство приняло новые законы о цензуре, которые теперь делают это невозможным для нас. В связи с этим мы решили временно приостановить все наши издательские операции с Condé Nast Россия", - говорится в заявлении.

Медагруппа Condé Nast занимается в России выпуском глянцевых журналов Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book.

Лидер по производству товара повседневного спроса британская компания Unilever прекратит экспорт своей продукции в Россию. А также ее импорт, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Но при этом продолжит поставлять "жизненно важные продукты питания и гигиены, произведенные в России, для жителей России", не получая прибыли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959816-ferrari-i-lamborghini-priostanovili-delovye-otnosheniya-s-rossiey/