Евросоюз вводит новый пакет санкций против России и Беларуси

Иллюстративное фото: Francois Walschaerts/AFP/Getty Images

В ЕС одобрили очередной пакет санкций против России. Некоторые из них будут касаться отдельных чиновников и олигархов. Кроме того, теперь ограничения затронут и Беларусь.

О введении дополнительных санкций заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем .

"Мы еще больше ужесточаем пакет санкций в ответ на военную агрессию России против Украины", – написала она.

Также глава Еврокомиссии объяснила, каких сфер будут касаться новые санкции. Так, ограничения коснутся физических лиц. По ее словам, в списке 160 человек, среди которых олигархи и члены российского Совета федерации.

Далее, как отметила Урсула фон дер Ляйен, санкции затронут экспорт технологий морского судоходства в Россию, а также криптовалютный рынок.

Также, кроме России, под санкции попадет и Беларусь: три белорусских банка пообещали отключить от системы SWIFT. Как сообщает издание РИА Новости, эти банки – Белагропромбанк, банк Дабрабыт и Банк развития Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что американская компания Intel решила прекратить поставки товаров в Россию и Беларусь.

Также, в качестве санкций, правительство Новой Зеландии запретило въезд в страну ряду российских официальных лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959930-evrosoyuz-vvodit-novyy-paket-sanktsiy-protiv-rossii-i-belarusi/