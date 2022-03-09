Евросоюз вводит новый пакет санкций против России и Беларуси
В ЕС одобрили очередной пакет санкций против России. Некоторые из них будут касаться отдельных чиновников и олигархов. Кроме того, теперь ограничения затронут и Беларусь.
О введении дополнительных санкций заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем официальном Twitter-аккаунте.
"Мы еще больше ужесточаем пакет санкций в ответ на военную агрессию России против Украины", – написала она.
Также глава Еврокомиссии объяснила, каких сфер будут касаться новые санкции. Так, ограничения коснутся физических лиц. По ее словам, в списке 160 человек, среди которых олигархи и члены российского Совета федерации.
Далее, как отметила Урсула фон дер Ляйен, санкции затронут экспорт технологий морского судоходства в Россию, а также криптовалютный рынок.
Также, кроме России, под санкции попадет и Беларусь: три белорусских банка пообещали отключить от системы SWIFT. Как сообщает издание РИА Новости, эти банки – Белагропромбанк, банк Дабрабыт и Банк развития Республики Беларусь.
Ранее сообщалось, что американская компания Intel решила прекратить поставки товаров в Россию и Беларусь.
Также, в качестве санкций, правительство Новой Зеландии запретило въезд в страну ряду российских официальных лиц.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959930-evrosoyuz-vvodit-novyy-paket-sanktsiy-protiv-rossii-i-belarusi/