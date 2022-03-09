Выпуск пива под брендом Heineken приостановят в России

Иллюстративное фото: Pexels

Нидерландский концерн Heineken заявил, что приостанавливает лишь реализацию и выпуск пива под этим брендом в России. Но при этом их заводы продолжат производство напитков других брендов, передает РБК.

"Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме", - говорится в сообщении представителя.

Кроме того, концерн не будет получать выручку от российского подразделения.

Ранее Heineken приостановили экспорт своего пива в Россию, а также новые инвестиционные проекты. О прекращении поставок сообщил также датский Carlsberg.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959885-vypusk-piva-pod-brendom-heineken-priostanovyat-v-rossii/