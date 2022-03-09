Казахстанских дипломатов перевезли во Львов из-за ухудшения ситуации в Киеве

Эвакуация из Украины. Фото: пресс-служба МИД РК

Эвакуация казахстанцев из Украины продолжается. Казахстанские дипломаты координируют работу из города Львова, куда они были вынуждены переехать из-за ухудшения обстановки в Киеве. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

В МИД Казахстана сообщили, что на сегодняшний день, 9 марта, казахстанскими дипломатами оказано содействие в выезде из Украины 731 гражданину РК: из них 662 человека выехали в Польшу, а остальные в Молдову, Румынию, Венгрию и Словакию.

По данным министерства, сейчас в польском городе Катовице находятся 165 казахстанцев. За ними 9 марта в 16:02 из Атырау вылетел борт четвертого репатриационного рейса. При этом в очереди на пересечение украинско-польской границы наших граждан нет.

Сообщается, что в эвакуационной точке сбора у Почетного консульства РК во Львове собралось 11 человек, а в Харькове остаются 7 наших соотечественников. Также, по информации посольства Казахстана в Украине, общее количество граждан РК, находящихся в городе Мариуполь, составляет 18 человек.

"Ввиду отключения электроэнергии и телефонной связи, на сегодняшний день поддерживать контакты с ними не представляется возможным. В городе Сумы находятся 2 граждан РК, с которыми поддерживается регулярная связь", – говорится в сообщении.

Ожидается, что указанные группы граждан будут эвакуированы через гуманитарные коридоры, открытие которых обсуждается российской и украинской сторонами.

"Из-за ухудшения ситуации в Киеве, казахстанские дипломаты временно передислоцированы во Львов и продолжают работу по оказанию помощи гражданам РК в штатном режиме", – сообщили в МИД РК.

Также, по информации Министерства иностранных дел РК, из 57 казахстанских большегрузных автомобилей, при содействии казахстанских дипломатов, 44 уже покинули территорию Украины. Остальным 13 автотранспортным средствам оказывается максимальная необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина договорились о прекращении огня на 12 часов для эвакуации населения шестью гуманитарными коридорами.

Также, напомним, что 7 марта Касым-Жомарт Токаев дал поручение представить к госнаградам дипломатов, почетных консулов в Украине и сотрудников других ведомств, принявших участие в эвакуации казахстанских граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959925-kazahstanskih-diplomatov-perevezli-vo-lvov-iz-za-uhudsheniya-situatsii-v-kieve/