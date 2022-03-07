Новая Зеландия запретила въезд Путину, Мишустину и еще ряду первых лиц России

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Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии опубликовало на своем официальном сайте список российских членов правительства и предпринимателей, которым запрещен въезд в страну. В список входят Владимир Путин, Михаил Мишустин и еще несколько десятков официальных лиц России.

О том, что санкции против должностных лиц России введут в Новой Зеландии было объявлено еще 24 февраля. Однако сам список тех, против кого они были введены, появился лишь сегодня, 7 марта.

"24 февраля 2022 года премьер-министр Джасинда Ардерн и министр иностранных дел Наная Махута объявили о введении индивидуальных запретов на въезд в отношении должностных лиц российского правительства и других лиц, связанных с российским вторжением в Украину", – говорится в сообщении.

В первую очередь, въезд в Новую Зеландию запретили президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, министру обороны РФ Сергею Шойгу и министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Также под санкции попали вице-премьер Марат Хуснуллин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, представитель МИД России Мария Захарова, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава "Росгвардии" Виктор Золотов и директор ФСБ Александр Бортников.

В списке также оказались крупные предприниматели, такие как председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и глава "Сбербанка" Герман Греф.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что к санкциям в отношении Российской Федерации из-за ситуации вокруг Украины присоединился Сингапур. Кроме того, власти Швейцарии объявили о том, что присоединятся к санкциям Евросоюза против России.

Также стало известно, что компании Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959664-novaya-zelandiya-zapretila-vezd-putinu-mishustinu-i-esche-ryadu-pervyh-lits-rossii/