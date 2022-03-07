TikTok приостановил публикацию контента из России

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Руководство популярной социальной сети TikTok решило приостановить работу некоторых функций приложения в России.

Заявление компании было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте социальной сети.

"В свете нового российского закона о "фейковых новостях", у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и (публикацию – прим. ред.) нового контента для нашего видеосервиса, пока мы оцениваем, насколько безопасны последствия этого закона. Наша служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута", – говорится в сообщении.

Тем не менее, руководство TikTok заявило, что они будут пристально следить за изменениями ситуации в России. Когда условия будут позволять возобновить все функции сервиса, ограничения будут сняты.

"TikTok – это площадка для творчества и развлечений, которая может стать источником облегчения и человеческого общения во время войны, когда люди сталкиваются с огромной трагедией и изоляцией. Тем не менее, безопасность наших сотрудников и пользователей остается нашим главным приоритетом", – отметили в компании.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор принял решение полностью заблокировать доступ к Facebook и Twitter на территории страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1959645-tiktok-priostanovil-publikatsiyu-kontenta-iz-rossii/