Сингапур ввел санкции против России

Вид на Сингапур. Фото: Getty Images/ fazon1

К санкциям в отношении Российской Федерации из-за ситуации вокруг Украины присоединился Сингапур, сообщается на официальном сайте МИД страны.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что необходимо уважать суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность всех стран, больших и малых.

"Вторжение России в Украину противоречит уставу ООН и является явным и грубым нарушением международного права. Хотя мы по-прежнему ценим хорошие отношения с Россией и российским народом, мы не можем принять нарушение российским правительством суверенитета и территориальной целостности другого суверенного государства", - говорится в заявлении.

Сингапур намерен вместе с другими странами ввести санкции в отношении РФ. Отмечается, что эти санкции направлены на ограничение возможностей России вести войну против Украины и подрывать ее суверенитет.

В заявлении МИД Сингапура сказано, что вводится контроль за экспортом товаров, которые могут быть непосредственно использованы в качестве оружия для нанесения вреда, а также товаров, которые могут способствовать наступательным кибер-операциям.

Кроме того, вводятся финансовые меры, направленные на определенные российские банки, организации и деятельность в России, а также деятельность по сбору средств в пользу российского правительства.

Финансовым учреждениям в Сингапуре будет запрещено заключать сделки или устанавливать деловые отношения со следующими российскими банками:

"Банк ВТБ";

"Банк развития и внешнеэкономической деятельности "Внешэкономбанк";

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк";

Банк "Россия".

При наличии существующих деловых отношений финансовые учреждения должны заморозить любые активы и средства этих четырех банков.

Также запрещено заключение сделок или предоставление финансовых услуг, способствующих привлечению средств:

Правительством Российской Федерации;

Центральным банком Российской Федерации;

любой организацией, находящейся в их собственности или под их контролем либо действующей по их указанию или от их имени.

Запреты распространяются на покупку и продажу новых ценных бумаг, предоставление финансовых услуг, способствующих привлечению новых средств.

Кром того, запрещается заключение сделок или предоставление финансовых услуг в отношении ряда секторов экономики в отколовшихся Донецкой и Луганской областях.

Помимо этого, Сингапур запрещает заключение или содействие любым операциям с криптовалютами для обхода любого из вышеуказанных запретов.

Напомним, что власти Швейцарии объявили о том, что присоединятся к санкциям Евросоюза против России, введенным из-за ситуации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959409-singapur-vvel-sanktsii-protiv-rossii/