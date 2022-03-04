Швейцария поддержит антироссийские санкции Евросоюза

Флаг Швейцарии. Фото: Getty Images/Image Source

Власти Швейцарии объявили о том, что присоединятся к санкциям Евросоюза против России, введенным из-за ситуации в Украине.

Об этом говорится в заявлении правительства страны, опубликованном на официальном сайте федерального совета Швейцарии.

"Федеральный совет одобрил полный пересмотр постановления о мерах, связанных с ситуацией в Украине, тем самым приняв дополнительные пакеты санкций Европейского союза против России.

Недавно принятые меры касаются, в частности, определенных товаров и финансовых услуг. Санкционный список Швейцарии был соответствующим образом расширен", - сказано в сообщении.

Власти полностью запретили экспорт всех товаров двойного назначения, а также товаров, которые могли бы способствовать военно-техническому развитию РФ или развитию обороны и безопасности страны.

Кроме того, запрещается предоставлять техническую помощь, брокерские услуги или финансирование россиянам, запрещена финансовая помощь для торговли с Россией или инвестиции в нее.

Помимо этого, прекратится экспорт определенных товаров и услуг в нефтяном секторе, а также товаров и технологий, которые могут быть использованы в авиации и космической промышленности.

"Операции с Центральным банком России также больше не разрешены. Кроме того, Федеральный совет принял решение ввести санкции в финансовом секторе, которые ЕС принял 1 марта, с теми же исключениями", - добавили в правительстве Швейцарии.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что ситуация в Украине может ухудшиться, а число жертв - вырасти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959384-shveytsariya-podderzhit-antirossiyskie-sanktsii-evrosoyuza/