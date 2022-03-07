Токаев наградит дипломатов, участвовавших в эвакуации казахстанцев из Украины

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев дал поручение представить к госнаградам дипломатов, почетных консулов в Украине и сотрудников других ведомств, принявших участие в эвакуации казахстанских граждан из этой страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

"Президент Касым-Жомарт Токаев внимательно контролирует работу МИД и других ведомств по эвакуации казахстанских граждан из Украины. Глава государства оценивает принятые меры как в целом успешные", – отметил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По его словам, с начала военных действий в Украине 553 казахстанцам была оказана помощь, из них 432 вернулись на родину.

Как отметил Уали, многие из них благодарны президенту за их спасение.

"7 марта Президент дал поручение министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди и послу Казахстана в Украине Дархану Калетаеву представить к государственным наградам дипломатов, почетных консулов в Украине, сотрудников других ведомств, принявших участие в эвакуации казахстанских граждан из этой страны", – сказал пресс-секретарь президента.

Тем временем, как отметил Уали, деятельность дипломатического ведомства по эвакуации наших граждан из Украины продолжается.

Всего для эвакуации казахстанцев из Украины было выполнено три авиарейса. Последний борт прибыл в Нур-Султан в ночь с 3 на 4 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1959665-tokaev-nagradit-diplomatov-i-konsulov-prinyavshih-uchastie-v-evakuatsii-kazahstantsev-iz-ukrainy/