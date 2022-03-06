Ситуация в Украине: Казахстан готов выступить в качестве посредника, пишут западные СМИ

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Казахстан может внести свой вклад в разрешение кризиса в Украине, пишет итальянское издание ilGiornale.it.

"Пока в Украине продолжается война, а воюющие стороны предпринимают слабые попытки переговоров, во всем мире растет число тех, кто занимает или не занимает какую-то позицию. Казахстан, который связан очень тесными двусторонними отношениями и с Украиной, и с Россией, имеет очень четкое представление о том, что происходит и чем это должно закончиться", - говорится в материале издания.

Призыв к миру

1 марта на внеочередном съезде правящей партии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал собравшимся свою позицию относительно событий, происходящих в Украине.

Выступая на телеконференции, Токаев заявил, что "наша позиция должна исходить из острой необходимости обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства". Казахстан, продолжил он, "как страна, принимавшая саммит ОБСЕ в 2010 году, настаивает на принципе неделимости евразийской безопасности".

Токаев также объяснил присутствующим, что он говорил о видении Казахстаном евразийской безопасности 10 февраля во время своего визита в Кремль. В связи с этим он, как сообщается, напомнил Владимиру Путину, что "принципы неделимости и общей безопасности предусматривают, что взаимопонимание должно основываться на взаимном доверии".

"К сожалению, этого не произошло: минские соглашения остались на бумаге, и это привело к военным действиям на территории Украины", - цитирует издание казахстанского лидера.

Война не должна была начаться, потому что сейчас "геополитическая ситуация обострилась беспрецедентным образом, и пришло время обсудить необратимость этой тенденции". Именно поэтому Казахстан "призывает оба государства найти точки соприкосновения за столом переговоров, чтобы достичь соглашения: плохой мир лучше хорошей войны, без мира невозможно развитие".

Для деэскалации напряженности и прекращения военных действий "Казахстан готов оказать всю возможную помощь, включая посреднические услуги, если, конечно, они будут необходимы", отмечал Токаев.

О санкциях

Что касается реализации западным сообществом режима санкций, а точнее его влияния на экономику Казахстана, как пояснял Токаев на съезде партии, он делегировал ряду рабочих групп изучение последствий экономической войны против России для пространства Евразийского экономического союза.

"У рабочих групп, которые, в свою очередь, будут информировать Совет Безопасности о результатах своих исследований, помимо оценки размера воздействия режима санкций, будет еще одна цель - предоставление рекомендаций исполнительной власти о том, как не допустить, чтобы экономика Казахстана пострадала от экономического окружения России", - говорится в материале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959583-voyna-v-ukraine-kazahstan-gotov-vystupit-v-kachestve-posrednika/