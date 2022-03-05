Зеленский рассказал о финансовой помощи для восстановления Украины после войны

Владимир Зеленский. Кадр из видео: Facebook / Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном официальном видеообращении на Facebook сообщил, что стране предложена финансовая помощь для восстановления после войны.

Зеленский сообщил, что переговорил с польским президентом Анджеем Дудой и французским президентом Макроном.

Он отметил поддержку со стороны соседнего государства. По его словам, Польша оказывает большую поддержку украинским беженцам.

"У нас нет границы с Польшей. Ибо мы вместе на стороне добра", - сказал Зеленский.

Украинский лидер выразил надежду, что в скором времени Украина сможет позвать бежавших из страны граждан обратно.

"Уверен, что скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, Румынии, Словакии и всех других стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет", - сказал он.

Зеленский сообщил, что Украине предложена финансовая поддержка на восстановление после войны.

Он отметил, что 74 процента американцев выступили за введение бесполетной зоны над Украиной.

Зеленский рассказал, что на переговорах в Беларуси стороны договорились о гуманитарных коридорах, в ходе которых должны вывести женщин, детей и стариков из Мариуполя и Волновахи.

"Это одно из главных заданий на сегодня. Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе", - сказал Зеленский.

Напомним, правительство Украины сообщило количество выведенных во время режима тишины граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959512-zelenskiy-rasskazal-o-finansovoy-pomoschi-dlya-vosstanovleniya-ukrainy-posle-voyny/