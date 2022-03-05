Правительство Украины огласило количество выведенных граждан во время режима тишины

Ирина Верещук. Кадр из видео: Telegram/Политика Страны

Украинский политический деятель Ирина Верещук в официальном видеообращении сообщила количество мирных граждан, которые будут выведены из Мариуполя и Волновахи во время режима тишины, передает Политика Страны.

По словам Верещук, из Мариуполя планируется вывести более 200 тысяч человек, а из Волновахи - более 15 тысяч мирных граждан.

Маршруты выхода - Мариуполь-Никольское-Розивка-Бильмак-Пологи-Орихив-Запорожье. А также Волноваха-Валерьяновка-Новоандреевка-Кириловка-Угледар-Покровск-Запорожье.

В роли гаранта прекращения огня выступает Красный крест.

Ранее министерство обороны Украины сообщило, что ими был объявлен режим тишины для выхода мирных гражданских из Мариуполя и Волновахи.

Гуманитарные коридоры и маршруты были согласованы с украинским правительством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959496-pravitelstvo-ukrainy-oglasilo-kolichestvo-vyvedennyh-grazhdan-vo-vremya-rezhima-tishiny/