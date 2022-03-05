Никита Михалков. Фото: instagram.com/barsukov.life

Российского актера и режиссера Никиту Михалкова заочно арестовали в Украине. Генпрокурор Украины предупредила, что он может быть задержан при пересечении границы "практически любого цивилизованного государства", передает NUR.KZ.

Такую информацию генпрокурор Украины Ирина Венедиктова опубликовала на своей странице в Facebook.

"Никита Сергеевич Михалков. Советский и российский режиссер и актер (...). Официально информирую вас о том, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам вас задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения как подозреваемому", - заявила она.

Венедиктова отметила, что Украина запустила официальную процедуру объявления Михалкова в международный розыск.

"Вы действительно можете быть задержаны при пересечении границы практически любого цивилизованного государства", - предупредила генпрокурор.

Издание "Страна.ua" сообщило, что служба безопасности Украины подозревает Михалкова в посягательстве на территориальную целостность страны из-за его высказываний касаемо российско-украинского конфликта.

Между тем, сам режиссер отреагировал на сообщение о своем заочном аресте, пишет ТАСС.

Михалков удивился мысли о том, что генеральный прокурор Украины предполагает, будто "русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1959506-rezhissera-nikitu-mihalkova-zaochno-arestovali-v-ukraine/