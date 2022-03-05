Россия объявила режим тишины в Украине

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В Минобороны России сообщили, что с утра ими был объявлен режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, передает РИА Новости.

Режим тишины в Украине объявлен с 10 утра (13:00 по времени Нур-Султана).

"Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", – заявили в ведомстве.

Как добавили в Минобороны РФ, гуманитарные коридоры и маршруты выхода были согласованы с украинскими властями.

Ранее президент России Владимир Путин подробно разъяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу цели и задачи спецоперации в Украине. По словам главы РФ, официальный Киев не выполняет обещания, а Запад предпочитает игнорировать нарушения международного гуманитарного права Украиной и находящимися там, по его мнению, радикалами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959471-rossiya-obyavila-rezhim-tishiny-v-ukraine/