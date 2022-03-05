Чехия будет выплачивать по 220 долларов украинским беженцам

Украинские беженцы, прибывшие в Германию. Фото: Maja Hitij/Getty Images

Кабинет министров Чехии 7 марта рассмотрит законопроект, который предполагает выплату прибывшим в страну из Украины беженцам, передает Novinky.cz.

Покинувшие Украину с 24 февраля жители после получения вида на жительство в Чехии смогут получить пять тысяч крон (220 долларов).

Денежное поощрение получат также чешские граждане, которые приютят беженцев. В таком случае местным выплатят тысячу крон (42 доллара) за одного человека, но сумма в целом не должна превышать пять тысяч крон.

Если же у прибывших из Украины не будет с собой имущества, выплату в размере 220 долларов они имеют право получать в течение трех последующих месяцев.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что правительство будет выплачивать деньги местным жителям, если они приютят беженцев из Украины.

"Мы уже предложили закон, который должен быть внесен на рассмотрение на ближайшем заседании Сейма (нижней палаты парламента), чтобы люди, которые будут принимать беженцев с Украины, получали от государства, например, 40 злотых (10 долларов) в день за человека", - сказал он.

Наряду с этим регулируется вопрос о предоставлении беженцам медицинской помощи, передает ТАСС.

Тем временем глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила в официальном Twitter, что беженцам из Украины в Германии предоставят медицинскую помощь и доступ к рынку труда.

"Мы гарантируем, что беженцы из Украины получат медицинскую страховку и доступ к рынку труда в Германии", - сказала она.

При этом украинцы получат временную защиту в ЕС сроком на один год. При надобности срок может быть продлен до трех лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959444-chehiya-budet-vyplachivat-po-220-dollarov-ukrainskim-bezhentsam/