"Люди погибнут в том числе и из-за вас": Зеленский раскритиковал НАТО (видео)

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором раскритиковал НАТО за отказ ввести бесполетную зону над Украиной. Обращение Зеленского опубликовала Facebook-страница его офиса.

Перевод речи украинского лидера публикует издание "Страна.ua".

Зеленский отметил, что страны НАТО не хотят вводить бесполетную зону, поскольку это может привести к войне с Россией.

"Сегодня время вспомнить еще кое-что. Гарантии и обещания безопасности, решимость альянсов, ценности, которые мне кажется для кого-то умерли. Сегодня состоялся саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный, который показал, что не все считают борьбу за свободу в Европе целью номер один. Все разведки стран НАТО прекрасно знают планы врага. Они также подтвердили, что Россия планирует продолжать наступление.

Девять дней мы видим жесткую войну. Разрушают наши города, обстреливают наших людей, жилые кварталы, церкви, школы.

Зная, что новые удары и жертвы неминуемы, НАТО сознательно утвердила решение не закрывать небо над Украиной.

Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Это самогипноз тех, кто слаб, не уверен внутренне, хотя может владеть оружием, в разы сильнейшим, чем у нас.

Вы должны были думать о людях, о человечности. А о чем вы думали на том заседании?

Все люди, которые погибнут после этого дня, погибнут, в том числе и из-за вас.

Все на что на сегодня был способен Альянс - это провести через свою систему закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Наверное, для того, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы лучше горело. Но он уже сгорел в огне российских войск.

Разве такую НАТО мы хотели? Разве такой Альянс вы строили?" - сказал Зеленский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959393-lyudi-pogibnut-v-tom-chisle-i-iz-za-vas-zelenskiy-raskritikoval-nato-video/