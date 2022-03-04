Наследный принц Саудовской Аравии захотел стать посредником между Путиным и Зеленским

Мухаммад ибн Салман. Фото: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман выразил желание выступить посредником в переговорах между Путиным и Зеленским, передает BBC.

Ибн Салман уже переговорил об этом с президентами России и Украины. Наследный принц - приверженец "политических" путей решения конфликта.

В разговоре с Зеленским ибн Салман сказал, что Саудовская Аравия продлит визы украинцам, срок которых вот-вот истекает, еще на три месяца.

Согласно сообщению Кремля, Путин с наследным принцем обсуждали также "энергетические проблемы и решили продолжать координировать свои подходы к добыче нефти в качестве ключевых партнеров по альянсу ОПЕК+".

Ранее президент Касым-Жомар Токаев призвал Россию и Украину к мирному урегулированию вопроса. А также заявил, что Казахстан готов предоставить площадку для переговоров, если потребуется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959263-naslednyy-prints-saudovskoy-aravii-zahotel-stat-posrednikom-mezhdu-putinym-i-zelenskim/