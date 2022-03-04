Пожар на Запорожской АЭС локализован, эвакуировать жителей пока не будут

Запорожская АЭС. Фото: Facebook/Дмитро Орлов

Глава Запорожской военной администрации сообщил, что жителей Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, эвакуировать пока не будут, передает УНИАН.

"Ситуация продолжает оставаться крайне сложной. Руководство станции и коллектив делают все возможное, чтобы мирный атом продолжал оставаться мирным!" - заявил в Facebook глава Запорожской военной администрации Александр Старух.

Кроме того, как рассказал Старух, ядерная безопасность объекта обеспечена.

Эвакуации жителей Энергодара пока не будет. Но план готовится.

По словам мэра города Дмитрия Орлова, по состоянию на 06:30 часов, обстрелов не наблюдается. Ранее он сообщил, что в результате инцидента есть раненые.

Тем временем Госслужба Украины по ЧС сообщила в Telegram, что пострадавших нет, а пожар был локализован.

"В 05:55 пожар в учебно-тренировочном корпусе (размером 60 на 40 м) Запорожской АЭС в городе Энергодар локализован на площади двух тыс. кв. Предварительно жертв и пострадавших нет", - гласит сообщение.

Напомним, пожар на ЗАЭС начался в 02:26 часов по местному времени (06:26 часов по Нур-Султану).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959227-pozhar-na-zaporozhskoy-aes-lokalizovan-evakuirovat-zhiteley-poka-ne-budut/