Владимир Зеленский. Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

The Times сообщила, что на президента Украины Зеленского было совершено три попытки покушения за последнюю неделю.

Отчет гласит, что две отдельные группы наемников планировали совершить террористический акт. Однако их планы были сорваны, когда украинской стороне были переданы соответствующие разведданные. Информация была якобы передана российской стороной, которая против войны в Украине.

Новость о покушениях официально подтвердил министр национальной безопасности и обороны Украины Алексей Резников.

По сообщению The Times, за покушениями стояли группа Вагнера и чеченский спецназ.

Одно из предполагаемых покушений, которое Зеленский смог избежать, произошло на окраине Киева в субботу.

Источник, близкий к группе Вагнера, подтвердил The Times, что в Украину с начала военных действий прибыло от двух до четырех наемников. Но всем им было поручено выполнять разные задачи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959298-the-times-soobschila-o-treh-pokusheniyah-na-zelenskogo-za-nedelyu/