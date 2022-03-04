Зеленский обсудил с мировыми лидерами пожар на Запорожской АЭС

Владимир Зеленский. Фото: Serhat Cagdas/Anadolu Agency via Getty Images

Президент Зеленский сообщил в официальном Telegram, что обсудил ситуацию с пожаром за пределами Запорожской АЭС с мировыми лидерами.

В их число вошли Байден, канцлер ФРГ Шольц, британский премьер Джонсон, бельгийский премьер Шарль Мишель. Украина обратилась также в МАГАТЭ.

"Я уже говорил с Шарлем Мишелем, Шольцем, говорил с (президентом Польши Анджеем) Дудой, говорил с президентом Байденом, мы связались с главой МАГАТЭ (Рафаэлем) Гросси, также премьер-министром Джонсоном", - сказал Зеленский.

Белый дом продолжает следить за ситуацией на Запорожской АЭС, передает CNN.

"Представитель Белого дома сообщил, что США следят за атомной станцией Запорожская", - говорится в сообщении.

Журналисты также подтвердили, что Байден обсудил эту ситуацию с Зеленским.

Напомним, пожар случился на Запорожской АЭС в городе Энергодар. Один из энергоблоков был отключен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959206-zelenskiy-obsudil-s-mirovymi-liderami-pozhar-na-zaporozhskoy-aes/