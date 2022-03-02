Помощник Путина сообщил о прибытии российской делегации на место переговоров с Украиной

Владимир Путин и Владимир Мединский. Архивное фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Помощник президента России Владимир Мединский сообщил о том, что российская делегация прибыла к месту переговоров с Украиной.

О прибытии российской делегации в прежнем составе сообщил помощник Путина Владимир Мединский, его слова приводит агентство РИА Новости в своем Telegram-канале.

Переговоры двух стран должны состояться в Беловежской пуще (лесная зона на территории Беларуси и Польши). Как отметил Мединский, выбор места для переговоров России и Украины был обоюдным.

Помощник Путина добавил, что украинская делегация выехала из Киева и сейчас в дороге, она будет на месте в четверг утром.

Ожидается, что на российско-украинских переговорах среди прочего будет обсуждаться прекращение огня, сообщил Мединский.

Также издание публикует видео с несколькими движущимися по дороге авто и подписью: "Российская делегация прибывает к месту переговоров".

Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале подтверждает информацию о прибытии российской делегации к месту переговоров. Также издание публикует видео с журналистами, которые ожидают старта мероприятия.

Отметим, что в Беловежской пуще 8 декабря 1991 года Россия, Украина и Беларусь подписали Беловежские соглашения, которые фактически прекратили существование СССР.

Первый этап российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Беларуси. Стороны встретились на берегу реки Припять. Главный вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.

О планируемом втором раунде переговоров стало известно сегодня из сообщений российских СМИ. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российская делегация прибудет на место переговоров с украинской стороной в среду. Аналогичное подтверждение поступило и от украинских властей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958957-pomoschnik-putina-soobschil-o-pribytii-rossiyskoy-delegatsii-na-mesto-peregovorov-s-ukrainoy/