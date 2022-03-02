Что делается для возвращения казахстанских дальнобойщиков из Украины, рассказали в МИИР

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В разгар боевых действий в Украине осталось порядка 50 казахстанских дальнобойщиков. О том, какая работа проводится для их возвращения на родину, рассказывается в сообщении на официальном сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В МИИР прошло оперативное совещание по вопросам международных грузоперевозок в сложившихся условиях.

В мероприятии участвовали представители Союза международных автомобильных перевозчиков РК (КазАТО), НПП "Атамекен", KazLogistics, а также отечественный перевозчик, которому принадлежит большая часть автомобилей, оставшихся на территории Украины.

В ходе собрания были обсуждены принимаемые и планируемые меры по оказанию помощи грузоперевозчикам и водителям грузовых автомобилей.

В профильном министерстве напомнили, что к началу событий на территории Украины оказалось около 50 казахстанских грузовых автомобилей. Для их вывоза был составлен список перевозчиков, который передан в МИД РК.

Также МИИР РК обратилось к госорганам Польши и Молдовы по вопросам предоставления пропуска для машин и водителей без дополнительных документов.

Кроме того, 28 февраля вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев провел переговоры с уполномоченными органами по поводу организации "зеленого коридора" для выезда казахстанских перевозчиков.

"В результате 3 казахстанские фуры на сегодняшний день уже пересекли украинско-польскую границу через пропускной пункт "Роварусская". Еще 8 транспортных средств в данный момент проходят украинско-молдавскую границу через ПП "Старокозаче-Тудора".

Работа по вывозу остальных казахстанских грузовых автомобилей будет продолжена", – сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

В ходе совещания перевозчикам рекомендовано:

направлять водителей к Польской и Молдавской границам через западную часть Украины, где ситуация более стабильная и открыты пропускные пункты;

в случае нахождения транспортных средств вблизи Киева и Киевской области переместить их на безопасное расстояние от складов, мостов и других сооружений до момента стабилизации обстановки.

"Кроме того, до сведения перевозчиков доведена информация о проработке вопроса об открытии зеленого коридора через белорусскую границу", – добавили в МИИР.

О том, к кому и по каким номерам обращаться за дополнительной информацией по этому вопросу, можно узнать по ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958952-chto-delaetsya-dlya-vozvrascheniya-kazahstanskih-dalnoboyschikov-iz-ukrainy-rasskazali-v-miir/