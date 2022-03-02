Украина подтвердила проведение второго раунда переговоров с Россией сегодня вечером
Второй раунд переговоров между российскими и украинскими представителями должен состояться сегодня, 2 марта. Информацию об этом подтвердили в офисе президента Украины.
Как пишет РИА Новости, в офисе Владимира Зеленского указали, что переговоры состоятся вечером. Отмечается, что делегации будут в том же составе, что и во время первой встречи.
Напомним, что информация о проведении переговоров появилась в СМИ сегодня. Позже эти данные подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Первый этап российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля на территории Беларуси. Там обсуждалось немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958919-ukraina-podtverdila-provedenie-vtorogo-raunda-peregovorov-s-rossiey-segodnya-vecherom/