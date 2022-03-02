Песков: Российская делегация прибудет на место переговоров с украинской стороной сегодня

Дмитрий Песков. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Новые переговоры России и Украины должны состояться сегодня, 2 марта, во второй половине дня, ближе к вечеру, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее уже появлялись сообщения о том, что переговоры двух сторон могут пройти сегодня вечером. Дмитрий Песков подтвердил данные, сказав, что российская делегация будет ждать украинских переговорщиков в среду, во второй половине дня, передает РИА Новости.

"Там действительно есть определенный элемент противоречивой информации. Но я вам скажу, какая часть не относится к противоречивой информации. Значит, сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков", – сказал представитель Кремля.

Тем не менее, о месте встречи он умолчал, сказав, что не будет заранее называть место проведения переговоров.

Никаких прогнозов по возможным исходам Песков также не озвучил.

"Все условия, необходимые для урегулирования этой ситуации, они достаточно четко неоднократно формулировались президентом России", – отметил он.

Напомним, что первый этап российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля на территории Беларуси. Стороны встретились на берегу реки Припять.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявлял, что главным условием для переговоров с Россией является прекращение огня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958903-peskov-rossiyskaya-delegatsiya-pribudet-na-mesto-peregovorov-s-ukrainskoy-storonoy-segodnya/