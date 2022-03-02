СМИ сообщили, что переговоры между Россией и Украиной могут состояться сегодня

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Последние приготовления к переговорам между Россией и Украиной завершаются, передает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Беларуси.

Источник сообщил РИА Новости, что точное время для переговоров еще не определено. Возможно, они пройдут сегодня вечером.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник, речь об отмене российско-украинских переговоров не идет. Единственное - сдвигается время встречи двух сторон.

Первый этап российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля на территории Беларуси. Стороны встретились на берегу реки Припять. Главный вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958887-smi-soobschili-chto-peregovory-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-mogut-sostoyatsya-segodnya/