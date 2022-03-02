Байден объявил охоту на российских олигархов, поддерживающих Путина

Джо Байден. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Сегодня, 2 марта, президент Соединенных Штатов выступает с обращением перед Конгрессом США, передает CNN.

Американский лидер заявил, что Владимир Путин "изолирован от мира больше, чем когда-либо". Это высказывание присутствующие в зале Палаты представителей встретили аплодисментами.

"Мы противопоставили ложь России правде, и теперь, когда он начал действовать, свободный мир привлекает его к ответственности", - заявил Байден.

И теперь, как заявил Байден, американское министерство юстиции будет преследовать российских олигархов, которые поддерживают Путина.

"Сегодня вечером я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые заработали миллиарды долларов на этом жестоком режиме, не более", - сказал президент США.

Он добавил, что Штаты будут действовать так же, как и их европейские союзники.

"Мы присоединяемся к европейским союзникам, чтобы найти и захватить их яхты, их роскошные апартаменты, их частные самолеты. Мы идем за вашими нечестными прибылями", - заявил он.

Ранее президент Украины Зеленский в интервью с CNN призвал Байдена выступить с "сильной" речью в Конгрессе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958771-my-idem-za-vashimi-nechestnymi-pribylyami-bayden-obyavil-ohotu-na-rossiyskih-oligarhov-podderzhivayuschih-putina/