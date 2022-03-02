Байден объявил охоту на российских олигархов, поддерживающих Путина
Сегодня, 2 марта, президент Соединенных Штатов выступает с обращением перед Конгрессом США, передает CNN.
Американский лидер заявил, что Владимир Путин "изолирован от мира больше, чем когда-либо". Это высказывание присутствующие в зале Палаты представителей встретили аплодисментами.
"Мы противопоставили ложь России правде, и теперь, когда он начал действовать, свободный мир привлекает его к ответственности", - заявил Байден.
И теперь, как заявил Байден, американское министерство юстиции будет преследовать российских олигархов, которые поддерживают Путина.
"Сегодня вечером я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые заработали миллиарды долларов на этом жестоком режиме, не более", - сказал президент США.
Он добавил, что Штаты будут действовать так же, как и их европейские союзники.
"Мы присоединяемся к европейским союзникам, чтобы найти и захватить их яхты, их роскошные апартаменты, их частные самолеты. Мы идем за вашими нечестными прибылями", - заявил он.
Ранее президент Украины Зеленский в интервью с CNN призвал Байдена выступить с "сильной" речью в Конгрессе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958771-my-idem-za-vashimi-nechestnymi-pribylyami-bayden-obyavil-ohotu-na-rossiyskih-oligarhov-podderzhivayuschih-putina/