Байден объявил о закрытии воздушного пространства США для России

Иллюстративное фото: pxhere.com

Президент США Джо Байден, выступая перед Конгрессом во вторник, объявил о запрете российским самолетам пересекать воздушное пространство США.

"Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками, в целях еще большей изоляции России и большего давления на ее экономику, закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов", – сказал Байден, его слова приводит CNN.

Отметим, что похожие меры уже приняли и многие другие страны мира. Например, государства Прибалтики и Евросоюза.

В ходе той же речи в конгрессе Байден заявил, что американское министерство юстиции будет преследовать российских олигархов, поддерживающих Путина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958775-bayden-obyavil-o-zakrytii-vozdushnogo-prostranstva-ssha-dlya-rossii/