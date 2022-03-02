Байден заявил, что ситуация в Украине сделает Россию слабее

Джо Байден. Кадр из видео: WBNS 10TV/YouTube

Во время ежегодного обращения к Конгрессу США Джо Байден заявил, что военная операция в Украине сделает Россию слабее, а остальной мир сильнее, передает CNN.

"Я хочу, чтобы вы знали: с нами все будет в порядке. Когда история этого периода будет написана, война (президента России Владимира) Путина против Украины ослабит Россию, тогда как весь остальной мир выйдет из нее сильнее", - сказал Байден.

Помимо этого американский президент сообщил, что сделает все возможное, чтобы защитить граждан США от последствий санкций против России.

"Я предпринимаю решительные действия, чтобы наши санкции имели влияние на российскую экономику, и я использую все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы защитить американские компании и потребителей", - сказал он.

Кроме того, Байден заявил, что США не будут участвовать в военных действиях в Украине, объявил о закрытии воздушного пространства для России.

А также сообщил, что американское правительство будет преследовать российских олигархов, поддерживающих Путина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958782-bayden-zayavil-chto-situatsiya-v-ukraine-sdelaet-rossiyu-slabee/