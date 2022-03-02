США не будет участвовать в боевых действиях в Украине, заявил Байден
В ходе своей речи перед конгрессом президент США подчеркнул, что американские войска не будут участвовать в конфликте с российскими силами в Украине.
Джо Байден высказался о ситуации вокруг Украины и безопасности партнеров по НАТО, пишет CNN.
"Позвольте мне прояснить: наши силы не участвовали и не будут участвовать в конфликте с российскими войсками на Украине", - подчеркнул глава Белого дома.
Тем не менее, с его слов, американские войска были переброшены в Европу. Как пояснил Байден, это необходимо для защиты союзников по НАТО - на случай, если российские войска продолжат движение на запад.
"Для этой цели мы мобилизовали американские сухопутные войска, авиационные эскадрильи, корабли для защиты стран НАТО", - добавил президент.
В ходе той же речи в конгрессе Байден заявил, что американское министерство юстиции будет преследовать российских олигархов, поддерживающих Путина.
Тогда же Байден объявил о запрете российским самолетам пересекать воздушное пространство США.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958773-voyska-ssha-ne-budut-uchastvovat-v-boevyh-deystviyah-v-ukraine-zayavil-bayden/