"У нас все будет хорошо": Байден успокоил американцев, встревоженных новостями о войне

Джо Байден. Фото: Win McNamee/Getty Images

Сегодня, 2 марта, Байден выступил с речью перед Конгрессом США. Первым делом, в знак солидарности с народом Украины он призвал присутствующих встать, передает CNN.

"В этой борьбе, — сказал президент Зеленский в своем выступлении перед Европарламентом, — свет победит тьму. Посол Украины в США сегодня вечером сидит здесь с первой леди. Пусть каждый из нас, кто здесь сегодня вечером в этом зале, если сможет встать, встанет и пошлет безошибочный сигнал Украине и миру", - сказал Байден.

После этих слов последовали аплодисменты.

Отмечается, что многие политики прибыли сегодня в зал Палаты представителей в желто-синей одежде в знак поддержки. Рядом с первой леди Джилл Байден сидела посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Мы, Соединенные Штаты Америки, поддерживаем украинский народ", - сказал президент США.

Байден успокоил американцев, которые встревожены новостями о войне в Украине.

"Я знаю, что новости о том, что происходит, могут вызвать тревогу у всех американцев. Я хочу, чтобы вы знали: у нас все будет хорошо. У нас все будет хорошо", - сказал он.

Во время выступления перед Конгрессом Байден заявил, что минюст США будет преследовать российских олигархов, поддерживающих Путина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958774-u-nas-vse-budet-horosho-bayden-uspokoil-amerikantsev-vstrevozhennyh-novostyami-o-voyne/