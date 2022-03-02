Лукашенко попросил Путина поставить дополнительно ракетный комплекс С-400

Александр Лукашенко. Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил российского коллегу дополнительно поставить в Беларусь ракетный комплекс С-400 "Триумф" для защиты границы. Об этом сообщается на официальном сайте президента Беларуси.

Как отметил Лукашенко, сейчас особое внимание уделяется защите южных границ республики - границ с Украиной.

В связи с этим, как добавил глава Беларуси, есть необходимость в дополнительной военной технике. В Беларуси размещены такие средства противовоздушной обороны, как зенитные ракетные системы С-300ПС, комплексы "Тор-М2" и "Панцирь-С".

Однако с учетом складывающейся обстановки западные рубежи необходимо усилить, заявил Лукашенко.

"Нам оказалось недостаточно военной техники. Личного состава нам будет достаточно. Техники - нет. Я обратился к Путину, чтобы нам кроме С-400, который находится в Гомельской области, был поставлен С-400, который будет находиться чуть западнее Минска для того, чтобы не только Минск прикрыть.

Мы ждем сюда поставки, а также другой техники, которая нам необходима для того, чтобы закрыть здесь (границы - прим.ред)", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

При этом отмечается, что ни одна часть Вооруженных Сил Беларуси не выводилась из мест постоянной дислокации.

"Они готовы. Все готовы. И если нужна мобилизация, мы выверили все списки - в течение 2-3 суток мы отмобилизуем по полному военному времени все подразделения, которые нужно будет отмобилизовать.

Из-за усиления военной активности Вооруженных Сил Украины и возобновления боевых действий по линии соприкосновения сторон главы ДНР и ЛНР запросили военную помощь у Российской Федерации. Как вы знаете, она была оказана", - заявил глава Беларуси.

Напомним, ранее в Беларуси прошел первый раунд переговоров Украины и России.

Комментируя переговоры, Зеленский заявил, что Украина не получила того результата, которого хотела.

Говоря о следующих переговорах, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов встречаться и решать ситуацию дипломатическим путем, но не поедет на переговоры при одном условии — если Москва будет "объявлять ультиматумы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958725-lukashenko-poprosil-putina-postavit-dopolnitelno-raketnyy-kompleks-s-400/