Зеленский: Я бы хотел верить, что война не продлится долго

Владимир Зеленский. Фото: Presidency of Ukraine / Handout/Anadolu Agency/Getty Images

Владимир Зеленский назвал условие для того, чтобы вновь начать переговоры с Россией и выразил надежду на то, что боевые действия в скором времени прекратятся.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главным условием для переговоров с Россией является прекращение огня, передает РИА Новости.

Он заявил, что необходимо полностью прекратить огонь и выразил надежду на скорейшее прекращение боевых действий.

"Я бы хотел верить, что война не продлится долго", – заявил глава Украины.

Ранее в украинском МИД также назвали условие для новых переговоров с Россией.

Напомним, что в понедельник, 28 февраля, прошли первые переговоры делегаций России и Украины на белорусской территории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958721-zelenskiy-ya-by-hotel-verit-chto-voyna-ne-prodlitsya-dolgo/