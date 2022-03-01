"Пока у нас нет того результата, который мы хотели получить": Зеленский о переговорах с Россией

Владимир Зеленский. Фото: Serhat Cagdas/Anadolu Agency via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с Москвой Киев пока не получил желаемого результата. Вопрос о переходе ко второму раунду переговоров украинские власти решат после возвращения делегации и анализа переговорного процесса.

Перевод слов Зеленского, прозвучавших в его обращении к украинцам, приводит издание "Страна.ua".

"Пока у нас нет такого результата, который мы бы хотели получить. Когда делегация вернется, будем определяться, как переходить ко второму этапу.

Сегодня по инициативе российской стороны прошел первый этап переговоров Украины и России. Во время их проведения происходили бомбардировки и обстрелы нашей территории, наших городов. Было видно синхронизацию обстрелов с переговорными процессом.

Я считаю, что таким нехитрым способом Россия продолжает давить на нас. Не тратьте время! Тактику такую мы не воспринимаем.

Справедливые переговоры могут быть только тогда, когда одна сторона не бьет по другой реактивной артиллерией прямо в момент переговоров.

Россия заявила свои позиции и от нас прозвучали соответствующие пункты, чтобы прекратить войну. Когда делегация вернется в Киев, мы проанализируем услышанное и тогда будем решать, как переходить ко второму раунду переговоров", - заявил Зеленский.

Во время этого же обращения Зеленский призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН.

Об итогах первого раунда переговоров России и Украины, которые прошли в Беларуси, можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958514-poka-u-nas-net-togo-rezultata-kotoryy-my-hoteli-poluchit-zelenskiy-o-peregovorah-s-rossiey/