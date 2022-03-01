МИД Украины назвал условие новых переговоров с Россией

Дмитрий Кулеба. Фото: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для новых переговоров с Россией.

Как передает ТАСС, ссылаясь на слова украинского министра, Киев готов встречаться и решать ситуацию дипломатическим путем, но не поедет на переговоры при одном условии — если Москва будет "объявлять ультиматумы".

"Мы будем искать решение, но выполнять российские ультиматумы мы не будем", — сказал глава МИД.

Кулеба добавил, что президент Украины Владимир Зеленский проинформирован о самых мелких деталях прошедших переговоров.

"Мы определимся со своей позицией и тогда будем в случае необходимости готовиться к новой встрече", — отметил он, не озвучив возможной даты новой встречи.

Напомним, первые переговоры делегаций России и Украины прошли вчера на территории Беларуси. Стороны ожидают новую встречу в ближайшие дни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958715-mid-ukrainy-nazval-uslovie-novyh-peregovorov-s-rossiey/