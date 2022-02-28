Завершились переговоры делегаций Украины и России: о чем договорились стороны

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Переговоры делегаций России и Украины закончились. Стороны ожидают новую встречу в ближайшие дни.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что стороны определили приоритетные темы и договорились о новом раунде переговоров.

После окончания сегодняшней встречи представители возвращаются в столицы для консультаций, пишет РБК.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил в свою очередь, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Мединский сообщил, что переговоры продолжались около пяти часов, на них удалось подробно обсудить всю повестку.

Надежда на то, что переговоры РФ и Украины приведут к положительному итогу, есть, если бы ее не было, работа бы не продолжалась, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958495-zavershilis-peregovory-delegatsiy-ukrainy-i-rossi-o-chem-dogovorilis-storony/