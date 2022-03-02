Журналист CNN пообщался с Владимиром Зеленским в его бункере

Владимир Зеленский и Мэттью Ченс. Фото: twitter.com/mchancecnn

Журналист телеканала CNN Мэттью Ченс в своем Twitter-аккаунте поделился фотографией с президентом Украины Владимиром Зеленским, сделанной в бункере главы Украины.

Ченс сообщил, что пообщался с украинским президентом Зеленским в его бункере.

По словам журналиста, он встретился с Зеленским в бункере, пока Российская Федерация "готовится атаковать Киев".

Подробности разговора журналист раскрывать не стал.

Как уточняет РИА Новости, в эфире CNN Чэнс рассказал, что он интервьюировал Зеленского в подвальных помещениях некоего здания в центре Киева.

Место, куда его доставили украинские военные, Чэнс назвал одним из укрытий, которыми пользуется глава Украины.

"Он в секретном месте в центре Киева. Мне разрешили сказать это", - цитирует издание журналиста.

Съемочную группу, по его словам, встретили "тяжело вооруженные украинские военные" и на своем автомобиле отвезли "в подвальное помещение здания где-то в городском центре".

"Нам пришлось идти по очень темным коридорам, все они укреплены мешками с песком, повсюду – силы безопасности", - описал обстановку Чэнс.

Он добавил, что Зеленский их ждал "в самом нутре огромного здания в центре Киева".

Ранее сообщалось, что у телевышки в украинской столице прогремели взрывы.

Взрыв прогремел и в другом украинском городе Харькове, в результате чего погибли 7 человек, еще 24 пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958724-zhurnalist-cnn-poobschalsya-s-vladimirom-zelenskim-v-ego-bunkere/