Мощный взрыв произошел в центре Харькова около здания администрации

Взрыв в центре Харькова. Кадр из видео: Telegram/Политика Страны

Камеры зафиксировали момент мощнейшего взрыва в центре Харькова на площади Свободы. Снаряд упал рядом со зданием областной администрации, передает Политика Страны.

Внимание! Видео содержит шокирующий контент и нецензурную лексику. Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

В УНИАН сообщили, что здание Харьковской областной горадминистрации уцелело.

Кроме того, очевидец заснял сильный взрыв. Это, предположительно, произошло уже под Харьковом.

Внимание! Видео содержит шокирующий контент и нецензурную лексику. Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958596-moschnyy-vzryv-proizoshel-v-tsentre-harkova-okolo-zdaniya-administratsii/