Названо число погибших в результате мощного взрыва в Харькове

Мощный взрыв в Харькове. Кадр из видео: t.me/stranaua

В экстренных службах Украины рассказали, сколько человек пострадали, а сколько – погибли, в результате обстрела на площади Свободы в Харькове. Данные приводит Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в своем официальном Telegram-канале.

"В результате обстрела здания Харьковской ОГА (областная государственная администрация – прим. ред.) погибли 7 человек и пострадали 24 человека, из них 11 человек госпитализированы (1 ребенок)", – сообщили в ГСЧС Украины.

По информации ведомства, в результате авиаудара был частично разрушен пятиэтажный жилой дом с последующим горением.

Число жертв и пострадавших еще уточняется.

Ранее камеры, установленные возле площади Свободы в центре Харькова, зафиксировали момент мощнейшего взрыва. Снаряд упал рядом со зданием областной администрации.

Президент Украины, комментируя данный инцидент, назвал его "террором против города и против Украины". По его словам, на данной площади не было военной цели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958704-nazvano-chislo-pogibshih-v-rezultate-moschnogo-vzryva-v-harkove/