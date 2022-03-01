Взрывы прогремели у телевышки в Киеве (видео)

Телевышка в Киеве. Фото: t.me/uniannet

Сегодня в Минобороны России сообщили, что собираются нанести удар по ретрансляционным узлам Киева и призвали горожан, проживающих рядом с такими объектами, покинуть свои дома. Позже ракетный удар по киевской телевышке действительно был произведен.

Ракетные снаряды ударили по киевской телевышке на Дорогожичах, сообщили в украинском Telegram-канале УНИАН. Там же были опубликованы видеозаписи и фотографии происшествия.

Издание Страна.ua сообщило, что из-за взрыва из эфира пропали центральные телеканалы Украины, но над восстановлением вещания уже работают.

"Попадание в аппаратную вещателя на телевышке. Какое-то время каналы не будут работать. В ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов", – говорится в опубликованном сообщении украинского МВД.

Ранее Минобороны России призывало жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома, об этом сообщало издание РИА Новости.

"В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием.

Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", – заявил официальный представитель российского Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Напомним, что ранее в центре Харькова, около здания администрации, произошел мощный взрыв. Сообщалось также, что в результате этого взрыва погибли 7 человек, а пострадали 24 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958720-vzryvy-progremeli-u-televyshki-v-kieve-video/