"Это целый триллер": Лукашенко о подготовке к переговорам России и Украины

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал итоги первого раунда переговоров между Россией и Украиной по вопросу урегулирования конфликта.

Как пишет Sputnik Беларусь, Лукашенко заявил, что к прошедшим накануне переговорам стоит относиться "с осторожным оптимизмом".

Также он подтвердил, что стороны договорились продолжать диалог на польско-белорусской границе.

"Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер...", - признался белорусский лидер.

Лукашенко также назвал переговорщиков "молодцами, просто красавцами" и заявил, что за 5 часов они сделали "больше, чем это было возможно".

"Я рад, что в ходе телефонных разговоров с Зеленским и Путиным удалось, это было непросто, организовать эти переговоры на территории Беларуси, лично гарантировав безопасность и обеспечение всем необходимым. Ждем результатов", - заявил президент Беларуси.

Напомним, что переговоры между Украиной и Россией, целью которых было обсуждение условий прекращения огня, состоялись накануне, 28 февраля, на территории Беларуси.

Также ранее Лукашенко уже высказывался о конфликте между двумя соседними странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958657-eto-tselyy-triller-lukashenko-o-podgotovke-k-peregovoram-rossii-i-ukrainy/