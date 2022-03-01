"Дай бог, чтобы не перерос в планетарный": Лукашенко высказался о конфликте в Украине

Александр Лукашенко. Фото: belta.by

Президент Беларуси на встрече с министрами и членами Совбеза страны выразил надежду на то, чтобы конфликт в Украине не перерос в планетарный. Его слова приводятся на официальном сайте пресс-службы.

1 марта Лукашенко провел совещание с членами Совета безопасности Беларуси и руководством Совета министров.

Белорусский лидер, говоря о ситуации в Украине, выразил надежду на то, что эта ситуация не обретет планетарный масштаб.

"Дай бог, чтобы не перерос в планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошел в острую вооруженную фазу. Но что этому предшествовало?" - сказал Лукашенко.

Глава Беларуси отметил, что их армия не принимала никакого участия в боевых действиях и может это доказать.

"При этом белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно", - сказал Президент.

Он добавил, что российское правительство никогда не ставило перед ними этот вопрос.

"Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации в Украине. Нет такой необходимости", - добавил Лукашенко.

Сейчас белорусское правительство делает все, чтобы остановить кровопролитие.

"Я рад, что в ходе телефонных разговоров с Зеленским и Путиным удалось (это было непросто) организовать эти переговоры на территории Беларуси, лично гарантировав безопасность и обеспечение всем необходимым. Ждем результатов", - сказал Александр Лукашенко.

По словам президента Беларуси, Россия и Украина договорились в следующий раз встретиться на белорусско-польской границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958628-day-bog-chtoby-ne-pereros-v-planetarnyy-lukashenko-vyskazalsya-o-konflikte-v-ukraine/