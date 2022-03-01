Второй самолет с казахстанцами из Украины вылетел в Нур-Султан

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Второй репатриационный рейс с казахстанцами вылетел из Польши в Нур-Султан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании Air Astana.

Указывается, что вылет из польского города Катовице состоялся в 15:44 по времени Нур-Султана. Прибытие в столицу республики ожидается в 21:35.

На борту Airbus A320 находятся 120 пассажиров.

"Следующие репатриационные рейсы будут выполнены по мере формирования списка казахстанцев, желающих улететь на родину.

Все казахстанцы вывозятся на родину безвозмездно по договоренности с правительством Казахстана", - указали в Air Astana.

Напомним, что второй репатриационный рейс вылетел в Польшу из РК сегодня утром. Первый рейс с соотечественниками, эвакуированными из Украины, прибыл в Алматы сегодня ночью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958663-vtoroy-samolet-s-kazahstantsami-iz-ukrainy-vyletel-v-nur-sultan/