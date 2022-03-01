Зеленский выступит в Европарламенте

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Глава Европарламента Роберта Метсола сообщила в официальном Twitter, что президент Украины Владимир Зеленский и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук выступят на сессии во вторник.

Пленарная сессия Европарламента стартует в 12:30 (в 17:30 по Нур-Султану).

Главной темой обсуждения станет ситуация в Украине.

"Президент Зеленский и спикер Стефанчук присоединятся и выступят перед миром", - сообщила Метсола.

На мероприятии будут присутствовать глава Европейского Совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также Жозеп Боррель.

После дебатов, как говорит глава Европарламента, будет принята резолюция. Трансляция будет вестись на официальном сайте.

Ранее официально стартовала процедура рассмотрения заявки Украины на вступление в Евросоюз.

Также мы писали, что президент Украины во время очередного видеообращения призвал исключить Россию из Совета безопасности ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958654-zelenskiy-vystupit-v-evroparlamente/