Россия продолжит спецоперацию в Украине до "достижения поставленных целей", заявил Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Mikhail Svetlov/Contributor/Getty Images

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что главной задачей операции на территории Украины является защита России от угрозы со стороны Запада.

"Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей", - приводит ТАСС слова Шойгу.

Министр обороны рассказал о главной цели России в этой операции.

"Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", - заявил министр.

Шойгу утверждает, что российские военные не оккупируют украинскую территорию и принимают все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей.

"Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием", - сказал он.

По его словам, украинская сторона в ходе боевых столкновений размещает реактивные системы залпового огня, орудия и крупнокалиберные минометы во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов, использует мирных граждан в качестве живого щита.

Напомним, накануне Сергей Шойгу доложил Путину, что силы сдерживания российской армии приступили к несению особого боевого дежурства.

Ранее сообщалось, что Япония ввела персональные санкции против Путина и его окружения, в том числе Сергея Шойгу. Аналогичные мери приняли и многие другие страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958656-rossiya-prodolzhit-spetsoperatsiyu-v-ukraine-do-dostizheniya-postavlennyh-tseley-zayavil-shoygu/