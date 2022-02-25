Канада ввела санкции против Сбербанка, ВТБ, РЖД и членов Совбеза РФ, в том числе Шойгу

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Власти Канады объявили о вводе санкций против ряда российских компаний и бизнесменов на фоне ситуации в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте канадского правительства.

Как указано в сообщении канадских властей, в санкционные списки попали 27 финансовых институтов и пять компаний, в числе которых Сбербанк, ВТБ, РЖД, "Газпром", "Транснефть" и другие.

Кроме того, были введены персональные санкции против 382 граждан России, в том числе Германа Грефа, Игоря Шувалова, Евгения Пригожина и детей братьев Ротенбергов, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Также в списках упоминаются четверо неназванных граждан Украины, которые, по мнению канадской стороны, являются пророссийскими агентами, распространяющими дезинформацию.

С полным списком лиц, в отношении которых были введены санкции, можно ознакомиться по данной ссылке.

Напомним, что ранее канадский премьер Джастин Трюдо анонсировал введение новых санкций против России.

Также новые санкции из-за военной операцию в Украине ввели страны Евросоюза и власти Японии.

Кроме того, американские конгрессмены разработали резолюцию, в которой предлагается исключить Россию из состава Совбеза ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957860-kanada-vvela-sanktsii-protiv-ryada-rossiyskih-kompaniy-i-biznesmenov/