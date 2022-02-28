Шойгу доложил Путину, что силы сдерживания армии РФ приступили к несению особого боевого дежурства

Сергей Шойгу. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о том, что российские силы сдерживания приступили к несению боевого дежурства в усиленном составе, в соответствии с приказом российского президента.

Шойгу сообщил, что РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, а также Дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом, передает издание РИА Новости.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации В.В.Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом", – сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.

Ранее Владимир Путин отдал приказ перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

Также доктор военно-технических наук Борис Соловьев объяснил, что означает особый режим боевого дежурства стратегических сил сдерживания, который приказал ввести президент России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958464-shoygu-dolozhil-putinu-chto-sily-sderzhivaniya-armii-rf-pristupili-k-neseniyu-osobogo-boevogo-dezhurstva/