ЕС предоставит Украине данные космической разведки о российских войсках
Евросоюз согласился предоставить Украине данные космической разведки о перемещении российских войск, передает УНИАН.
По словам Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, ЕС попросил свой спутниковый центр в Мадриде предоставить Украине разведданные.
Боррель добавил, что страны Евросоюза намерены и дальше оказывать поддержку Киеву.
Данную информацию подтвердили в РИА Новости.
"Украина также запросила поддержки в области космической разведки, мы мобилизируем наш спутниковый центр в Мадриде для этой работы", - заявил Боррель по итогам неформальной видеоконференции глав минобороны стран-членов ЕС.
Ранее Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. После этого процедура рассмотрения заявки на вступление официально стартовала.
Напомним, страны ЕС направят в Украину 70 боевых самолетов.
А Международный уголовный суд сообщил, что расследует ситуацию в Украине.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958622-es-predostavit-ukraine-dannye-kosmicheskoy-razvedki-o-rossiyskih-voyskah/