ЕС предоставит Украине данные космической разведки о российских войсках

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Евросоюз согласился предоставить Украине данные космической разведки о перемещении российских войск, передает УНИАН.

По словам Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, ЕС попросил свой спутниковый центр в Мадриде предоставить Украине разведданные.

Боррель добавил, что страны Евросоюза намерены и дальше оказывать поддержку Киеву.

Данную информацию подтвердили в РИА Новости.

"Украина также запросила поддержки в области космической разведки, мы мобилизируем наш спутниковый центр в Мадриде для этой работы", - заявил Боррель по итогам неформальной видеоконференции глав минобороны стран-членов ЕС.

Ранее Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. После этого процедура рассмотрения заявки на вступление официально стартовала.

Напомним, страны ЕС направят в Украину 70 боевых самолетов.

А Международный уголовный суд сообщил, что расследует ситуацию в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958622-es-predostavit-ukraine-dannye-kosmicheskoy-razvedki-o-rossiyskih-voyskah/