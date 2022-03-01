Международный уголовный суд расследует ситуацию в Украине

Прокурор Карим Хан. Фото: Международный уголовный суд

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) сообщил на официальном сайте, что примется за расследование возможных преступлений, совершенных любой стороной конфликта в Украине.

"Сегодня я хочу объявить, что я принял решение как можно скорее приступить к расследованию ситуации в Украине", - заявил прокурор МУС Карим Хан.

По его словам, есть разумные основания полагать, что в Украине были совершены преступления против человечности.

"Учитывая расширение конфликта в последние дни, я намерен, чтобы это расследование также охватило любые новые предполагаемые преступления, подпадающие под юрисдикцию моего Управления, совершенные любой стороной конфликта на любой части территории Украины", - объяснил Хан.

В первую очередь, на данный момент необходимо получить разрешение Палаты предварительного производства Суда.

Прокурор Карим Хан попросил поддержки у международного сообщества. Речь также идет о добровольных взносах и "безвозмездном предоставлении персонала".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958588-mezhdunarodnyy-ugolovnyy-sud-rassleduet-situatsiyu-v-ukraine/